Bitlis Valisi Çağatay, Togg ile şehir turu attı
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Bitlis Valisi Oktay Çağatay, tanıtım amacıyla kente gönderilen, Türkiye'nin yerli aracı Togg'u kullandı.
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, tanıtım amacıyla kente gönderilen, Türkiye'nin yerli aracı Togg'u kullandı.
Valilikten yapılan açıklamada, ülkenin yerli ve milli gururu Togg'un, tanıtım amacıyla Bitlis'e gönderildiği belirtildi.
60 yıllık rüyanın gerçeğe dönüştüğü ifade edilen açıklamada, Togg'un direksiyonuna geçen Vali Oktay Çağatay'ın, kentin caddelerinde tur attığı kaydedildi.
Açıklamada, Vali Çağatay'a, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı ve İl Emniyet Müdürü Celal Özcan'ın eşlik ettiği bildirildi.
Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel