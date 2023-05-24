Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Bitlis Valisi Çağatay, Togg ile şehir turu attı

Bitlis Valisi Çağatay, Togg ile şehir turu attı

Güncel Haberler

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, tanıtım amacıyla kente gönderilen, Türkiye'nin yerli aracı Togg'u kullandı.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, tanıtım amacıyla kente gönderilen, Türkiye'nin yerli aracı Togg'u kullandı.

Valilikten yapılan açıklamada, ülkenin yerli ve milli gururu Togg'un, tanıtım amacıyla Bitlis'e gönderildiği belirtildi.

60 yıllık rüyanın gerçeğe dönüştüğü ifade edilen açıklamada, Togg'un direksiyonuna geçen Vali Oktay Çağatay'ın, kentin caddelerinde tur attığı kaydedildi.

Açıklamada, Vali Çağatay'a, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı ve İl Emniyet Müdürü Celal Özcan'ın eşlik ettiği bildirildi.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title