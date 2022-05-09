Bitlis Valisi Çağatay dereüstü ıslah çalışmalarını inceledi - Haberler

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Bitlis Valisi Çağatay dereüstü ıslah çalışmalarını inceledi

AA - Şener Toktaş - Güncel
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Bitlis Valisi Çağatay dereüstü ıslah çalışmalarını inceledi

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, "Dereüstü Islah Projesi" kapsamında yürütülen çalışmaları inceledi.

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi Oktay Çağatay, "Dereüstü Islah Projesi" kapsamında yürütülen çalışmaları inceledi.

Vali Çağatay, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ile çalışma yapılan alanları gezdi.

Çağatay, yüklenici firma yetkilileri ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Doğan Yorulmaz'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AA / Şener Toktaş - Güncel

Celal Özcan, Bitlis, Güncel, Haberler

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