Bitlis Valisi Çağatay, çığ riski nedeniyle 40 evin boşaltıldığı mahallede incelemede bulundu
AA - Şener Toktaş - Güncel
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Bitlis Valisi Oktay Çağatay, çığ tehlikesi nedeniyle 40 evin geçici olarak boşaltıldığı Gazibey Mahallesi'nde incelemede bulundu.
BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi Oktay Çağatay, çığ tehlikesi nedeniyle 40 evin geçici olarak boşaltıldığı Gazibey Mahallesi'nde incelemede bulundu.
Çığ tehlikesinin bulunduğu mahalleye giden Çağatay, AFAD İl Müdürü Erdal Tunçtan, bilgi aldı.
Çağatay, Gazibey Mahallesi'ndeki Dideban Dağı'nın eteklerindeki Sapkor mevkisinde çığ tehlikesi nedeniyle boşaltılan alanda inceleme yaptı.
AA / Şener Toktaş - Güncel