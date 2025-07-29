Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Kur'an Kursu Öğrencileriyle Buluştu

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Kur'an Kursu Öğrencileriyle Buluştu
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Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencileri ziyaret ederek onlarla sohbet etti, hediye verdi. Çocukların dini ve ahlaki gelişimine katkı sağladığını vurguladı.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Kur'an kurslarında öğrencilerle bir araya geldi.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Karakaya, Kızılmescid ve Bitlis Ulu Cami'sinde eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.

Karakaya, çocuklarla sohbet etti, onlara hediye verdi.

Öğrencilerin seslendirdiği ilahileri dinleyen Karakaya, Kur'an kurslarının çocukların dini ve ahlaki gelişimine katkı sağladığını söyledi.

Karakaya, "Yaz tatilinizi bu şekilde verimli geçirerek hem öğreniyor hem de manevi dünyanızı güçlendiriyorsunuz. Size, ailelerinize ve kıymetli hocalarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
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