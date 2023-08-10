Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bitlis Valiliğine Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu atandı. Resmi Gazete'de yayınlanan Valiler Kararnamesiyle 57 ilin valisi değişirken, yaklaşık 6 yıldır Bitlis'te valilik görevi yapan Oktay Çağatay ise Vali Başmüfettişi görevine atandı. Erol Karaömeroğlu kimdir? 1970 yılında Rize'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Rize ilinde, yüksek öğrenimini ise Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı. Kaymakamlık görevine Erzincan Valiliğinde stajyer kaymakam olarak başladı. Rize'nin Çayeli ilçesinde kaymakam refikliği görevi ve Kilis merkezi ile ilçelerinde mülkiye müfettişliği teftiş stajında bulundu. İçişleri Bakanlığında yabancı dil kursuna katıldıktan sonra 8 ay süreyle İngiltere'ye gönderildi. Türkiye'ye dönüşte Ordu Ulubey Kaymakam Vekilliği görevinde bulundu. 84. dönem kaymakamlık kursuna katılarak 1997 yılı Temmuz ayında Tokat Artova'da kaymakam olarak göreve başladı. Sırasıyla Çaykara, İdil, Bozdoğan ve Palu kaymakamlığı görevini yaptıktan sonra Batman Vali Yardımcılığı görevinde bulundu. Vezirköprü, Ula ve Şereflikoçhisar kaymakamlığı sonrasında Altındağ Kaymakamlığı görevini icra etti. Dün gece yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Bitlis Valiliğine atanan Erol Karaömeroğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bitlis Valiliğine Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu atandı.

Resmi Gazete'de yayınlanan Valiler Kararnamesiyle 57 ilin valisi değişirken, yaklaşık 6 yıldır Bitlis'te valilik görevi yapan Oktay Çağatay ise Vali Başmüfettişi görevine atandı.

Erol Karaömeroğlu kimdir?

1970 yılında Rize'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Rize ilinde, yüksek öğrenimini ise Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı. Kaymakamlık görevine Erzincan Valiliğinde stajyer kaymakam olarak başladı. Rize'nin Çayeli ilçesinde kaymakam refikliği görevi ve Kilis merkezi ile ilçelerinde mülkiye müfettişliği teftiş stajında bulundu. İçişleri Bakanlığında yabancı dil kursuna katıldıktan sonra 8 ay süreyle İngiltere'ye gönderildi. Türkiye'ye dönüşte Ordu Ulubey Kaymakam Vekilliği görevinde bulundu.

84. dönem kaymakamlık kursuna katılarak 1997 yılı Temmuz ayında Tokat Artova'da kaymakam olarak göreve başladı. Sırasıyla Çaykara, İdil, Bozdoğan ve Palu kaymakamlığı görevini yaptıktan sonra Batman Vali Yardımcılığı görevinde bulundu. Vezirköprü, Ula ve Şereflikoçhisar kaymakamlığı sonrasında Altındağ Kaymakamlığı görevini icra etti.

Dün gece yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Bitlis Valiliğine atanan Erol Karaömeroğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır. - BİTLİS