Bitlis'ten 130 komando Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'ne uğurlandı

Bitlis'ten "Suriye Görev Gücü"nde yer alacak 130 komando, dualar eşliğinde Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'ndeki görev yerlerine uğurlandı.

Tatvan Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'ndaki uğurlama töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Vali Erol Karaömeroğlu, Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'ne gidecek komandoları dualarla uğurlamak için toplandıklarını söyledi.

Bugüne kadar çok sayıda uğurlama ve yolcu etme sahnesi yaşadıklarını ancak bu törenin heyecan ve gurur verici olduğunu belirten Karaömeroğlu, şöyle konuştu:

"Bugün, Suriye'ye giden bu evlatlarımızın her biri, bir gül bahçesine girercesine, şehadeti göze alarak ulusal güvenliğimize katkıda bulunmak ve terörle mücadeleye destek vermek amacıyla harekete geçmektedir. Kan ve gözyaşının sel olduğu bu coğrafyaya bugün 130 kahramanımızı gözlerinde azim, cesaret ve kararlılıkla göndereceğiz. İnşallah 6 ay sonra vazifesini hakkıyla yerine getirmiş bir birlik olarak sizleri yine burada coşkuyla karşılarız. Ülkemize ve milletimize bela olan terör örgütlerini bu kahraman evlatlarımız sayesinde darmaduman ettik, etmeye de devam edeceğiz. Kahraman ordumuzun Suriye'de yazdığı destanlar şanlı tarihimize altın harflerle yazıldı. Hilalimiz, mazluma umut, zalime ise kahredicidir."

Komandolara görevlerinde başarı dileyen Karaömeroğlu, "Sınırlarımızda yaşadığımız bu sıkıntılı süreçte, birbirimize kenetlendiğimiz sürece Allah'ın izniyle bu ülkenin sırtını yere getirebilecek hiçbir güç yoktur. Duruşunuz zalime korku, mazluma umut olsun. Rabb'im yolunuzu açık etsin, sizlere güç versin ve ayağınıza taş değdirmesin. Rabb'im ordumuzu muzaffer eylesin. Suriye'de kaybettiğimiz aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

"Komandolarımızla gurur duyuyoruz"

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi ise terör örgütlerinin Türkiye'nin sınır bölgesinde tehdit oluşturmasından dolayı 20 Ocak 2018'de Zeytin Dalı Harekatı'nın başlatıldığını anımsattı.

Daha önce de Fırat Kalkanı Harekatı'nın yapıldığını belirten Tanrıverdi, şunları kaydetti:

"Bu harekatta 54 vatan evladı şehit olmuştu. Şehitlerimizin arasında jandarma komandolarımız da vardı. Bu harekatta Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ordusu, jandarması, polisi, güvenlik kuvvetleri ve istihbarat birimleriyle yurt içinde ürettiği güvenlik ve asayiş ortamını, barışı ve huzuru çevresindeki ülkelerde de sağlamaya çalışmıştır ve bu sistemi kurmuştur. Mazlumların yardımına giden jandarmamız ve polisimiz, harekat bölgesindeki faaliyetlerine kesintisiz devam etmektedir. Bugün de bu nöbeti siz devraldınız. Bunu hakkıyla yerine getireceğinize inanıyorum. Komandolarımızla gurur duyuyoruz."

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı ise silah arkadaşlarının, kutsal vatan toprağının her köşesinde huzur ve güven ortamının sağlanması için fedakarlık, kararlılık ve cesaretle yürüttüğü görevlerini, şimdi de ülkenin bekası için Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde icra edeceğini söyledi.

Terör örgütlerinin faaliyetlerini önlemek ve bölge insanının güvenliğini sağlamak amacıyla kendilerine bu görevin tevdi edildiğini belirten Subaşı, "Görevinizi layıkıyla ve başarıyla yerine getireceğinize inancım tamdır. Bugün burada sizleri yolcu ederken geride bıraktığınız ailelerinizin bizlere emanet olduğunu ve yüce milletimizin dualarının sizlerle olduğunu asla unutmayın." ifadelerini kullandı.

Komando Marşı'nın okunmasının ardından İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani dua etti, kurban kesildi.

Duygusal anların yaşandığı törende, Vali Karaömeroğlu, Tümgeneral Tanrıverdi, Tuğgeneral Subaşı, Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu ve aileler, dualarla komandoları uğurladı.