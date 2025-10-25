Bitlis'teki Terörden Arıcılığa: İsmet Akkoyun'un Başarı Hikayesi

Bitlis'te 1993'te terör olayları nedeniyle boşaltılan köye 2012'de dönen İsmet Akkoyun, ailesiyle yalnız yaşadığı ata topraklarında yılda 2,5 ton bal üretiyor.

Bölgedeki Şeyh Ömer, Şeyh Habip ve Kalems dağlarının arasındaki vadide bulunan merkeze bağlı Ziyaret köyü, 1993'te terör nedeniyle boşaltıldı.

Bu nedenle il merkezine yerleşen 51 yaşındaki İsmet Akkoyun, doğduğu topraklardan kopamayınca özel izin alarak belli aralıklarla köye gitmeye devam etti.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla huzur ve güven ortamının sağlandığı köyüne 2012'de ailesiyle yerleşmeye karar veren Akkoyun, yıkılan evinin yerine yenisini inşa etti ve arıcılığa başladı.

Eşi ve 5 çocuğunun da destek verdiği Akkoyun, zengin bitki örtüsüne sahip köyde yılda 2,5 ton bal üretme kapasitesine ulaştı.

Ailesiyle yalnız kaldığı köyde doğayla iç içe bir yaşam süren Akkoyun, havaların soğumasıyla bu yılın bal hasadını yaptı.

Akkoyun, AA muhabirine, eşi ve 5 çocuğuyla köyde huzur içinde yaşadıklarını söyledi.

Sarp dağlar arasında yer alan ve ulaşımın güçlükle sağlandığı köylerinin 1993'te terör olayları nedeniyle boşaltıldığını anlatan Akkoyun, şöyle konuştu:

"Köyümüz bir süre boş kaldı. Ailemin geçimini sağlamak için köye dönüş yaptım. Kendi imkanlarımızla arazilerimizi değerlendirmeye çalıştık. Daha önce güvenlik nedeniyle yasaktı, böyle rahat gidip gelemiyorduk. Özel izin alıyorduk. 2012'de köyümüzün yolu yapılınca betondan bir ev inşa ettim. Ondan sonra tarlalarımızı ektik. Buranın balı çok güzel olduğu için evimizi yaptıktan sonra arıcılığa başladım. Şimdi 500'e yakın karakovan ve fenni kovanımız var. Ailece arılara bakarak geçimimizi sağlıyoruz."

"Köylülerin de yavaş yavaş döneceğine inanıyorum"

Bu bölgede üretilen balın meşhur olduğunu belirten Akkoyun, "Yaklaşık 2 bin 500 rakımlı köyümüzde aile olarak bir tek biz yaşıyoruz. Burada elde ettiğimiz katkısız balı sipariş üzerine Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz. 2,5 ton bal üretiyoruz. Ağabeyimin evinin inşaatı devam ediyor. Seneye o da yerleşecek. Köylülerin de yavaş yavaş döneceğine inanıyorum." dedi.

Boşaltılmadan önce köyde yaşayanların tarım ve hayvancılıkla uğraştığını dile getiren Akkoyun, "Köyde geçim çok güzeldi. Nüfusu da kalabalıktı. Burada çok insan vardı. Köyde tek yaşamak biraz sıkıcı. Kimse olmadığı için canımız sıkılıyor. Herkes gelse köy daha güzel olur, buradaki verim daha da artar. Ankara'da yaşayan Bitlisli iş insanı Süleyman Kara, köyümüze cami yaptırdı, zarar gören türbeyi yeniledi. Allah razı olsun." diye konuştu.