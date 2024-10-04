Üye Girişi
Haberler

Bitlis'teki Tarihi Yapıların Restorasyonu Sürüyor

Bitlis'teki Tarihi Yapıların Restorasyonu Sürüyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bitlis'te Hüsrev Paşa Hamamı, Hazo Hanı ve Hacı Begiye Cami'nin restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla bu yapılar kentin turizmine katkıda bulunacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce, Bitlis'teki Hüsrev Paşa Hamamı, Hazo Hanı ve Hacı Begiye Cami'nin restorasyon çalışmaları sürdürülüyor.

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan, kentin tarihi silüetinin ortaya çıkarılmasına yönelik proje kapsamında tarihi yapılarda yürütülen çalışmaları inceledi.

Projenin tamamlanmasıyla tarihi mekanların kentin turizmine katkı sunacağını belirten Ayan, şöyle konuştu:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi kadim şehir Bitlis'te de 3 eserimizin restorasyon çalışmalarını başlattık. Temmuzun sonu itibarıyla sözleşmesini imzaladığımız 3 işimizde, Hüsrev Paşa Hamamı'nda restorasyon çalışmalarını 2026 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz. Eski eser restorasyonunda uygulama aşamasında ortaya çıkan yeni durumlardan dolayı süre noktasında bazen sarkmalar olabiliyor."

Hacı Begiye Cami ile Hazo Hanı'nda restorasyon çalışmalarının Hüsrev Paşa Hamamı ile koordineli devam ettiğini anlatan Ayan, "Hazo Hanı ve Hacı Begiye Cami restorasyon çalışmalarını tamamlayıp kasım sonu itibarıyla kullanıma açmayı planlıyoruz. Buradaki çalışmalarımız Koruma Kurulu tarafından onaylandı." dedi.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Kültür Turizm bitlis Güncel Cami

Dünyanın gözü Hamaney'in 4 yıl sonra ilk kez vereceği cuma hutbesinde

Dünyanın gözü 4 yıl sonra ilk kez vereceği cuma hutbesinde

 Husiler, Kızıldeniz'de İngiliz petrol tankerini bomba yüklü tekneyle vurdu

Silahların bile engelleyemediği bomba yüklü tekne İngiliz tankerini böyle havaya uçurdu

 Tuzla'daki operasyonda polisle şüpheliler arasında çatışma çıktı

İstanbul'da sıcak dakikalar! Çete lideri polisle çatıştı, 1 polis yaralı
Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri'deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar

Dünyaca ünlü hamburger zincirinin Türkiye'deki şubesinde büyük skandal
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI: KPSS Ortaöğretim sonucu sorgula! KPSS ortaöğretim 50 puanla nereye atanırım? KPSS SONUÇLARI SORGULAMA 4 EKİM! KPSS ortaöğretim sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? (sonuc.osym.gov.tr) Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızıl Goncalar 21. Bölüm fragmanı izle! BORSADA SON DURUM | 4 Ekim borsada son durum nedir? Borsa düştü mü? Çeyrek altın ne kadar? 4 Ekim güncel altın fiyatları! Gram altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? KPSS Ortaöğretim meslekleri neler? KPSS Ortaöğretim puanı nedir? Az önce deprem mi oldu? 4 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst Beşiktaş- Frankfurt maçı sonrası ne dedi? 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nasıl ortaya çıkmıştır? Hayvan hakları neler? SON DAKİKA: MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmen mülakat sonucu sorgula!
title