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Bitlis'teki Sahil Anaokulu Öğrencileri Ürünlerini Sergiledi

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Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Sahil Anaokulu öğrencileri, 'Hayal Et, Tasarla, Üret' projesi kapsamında hazırladıkları ürünleri sergiledi. Proje kapsamında çocukların hayal güçlerini kullanarak ürünler tasarlamaları ve sergilemeleri amaçlanıyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Sahil Anaokulu öğrencileri, "Hayal Et, Tasarla, Üret" projesi kapsamında hazırladıkları ürünleri sergiledi.

Okuldaki öğretmenlerden Meryem Şirinsoy, amaçlarının hayal güçlerini aktif kullanan öğrenciler yetiştirmek olduğunu söyledi.

Projeyi Romanya'nın Bistrita şehrindeki Kindergarten No. 3 Bistrita Anaokulundaki öğretmen Ana Maria Telcean ile birlikte hazırladıklarını belirten Şirinsoy, şunları kaydetti:

"Hayal et, tasarla ve üret adındaki projemizin çalışmaları, çocukların çizimlerinin animasyona dönüştürülmesi, ebevenynlerin çocukların çizimlerini dolgu oyuncaklara çevirerek somutlaştırması, çocukların mozaik taşları ve seramik hamuru ile ürünler hazırlamaları, tüm ürünler ve gerçeğe dönüşen çizimlerin sergilenmesi aşamalarını içeriyor. Hayata geçirdiğimiz projeyi okul bahçesinde sergiledik. Çocukların düşünme becerilerini geliştirmek ve zihin dünyalarını gerçek dünyaya taşımak istiyoruz."

Mart ayında başlatılan projenin mayısta sona erdiği ve hazırlanan 17 tasarımın sergilendiği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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