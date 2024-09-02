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Bitlis'teki Ponza Ocakları Ekonomiye Katkı Sunuyor

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Bitlis'teki ocaklardan çıkarılarak birçok kente gönderilen ponza, ekonomiye ve istihdama katkı sunuyor. Ponza, inşaat sektöründe önemli bir yapı malzemesi olarak kullanılırken, tarım, tekstil ve kimya sektörlerinde de kullanılmaktadır. Bitlis'in en önemli ekonomik kaynaklarından biri olan ponza, Tatvan ve Ahlat bölgelerinde bulunan rezervler sayesinde Türkiye'nin büyük bir bölümünü karşılamaktadır. Ponza tesislerinde ise yaklaşık 2 bin kişi istihdam edilmektedir.

Bitlis'teki ocaklardan çıkarılarak birçok kente gönderilen ponza, ekonomiye ve istihdama katkı sunuyor.

İnşaat sektörünün en önemli yapı malzemeleri arasında yer alan, tarım, tekstil ve kimya sektörlerinde de kullanılan ponza, Bitlis'in en önemli ekonomik kaynakları arasında bulunuyor.

Nemrut Dağı eteklerindeki ocaklardan çıkarılan ponza, hem ham madde hem de inşaat yapı malzemesi (bims, briket) olarak işlenip pazara sunuluyor.

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Servet Avcı, ponzanın ilin ekonomisine katma değerinin yüksek olduğunu söyledi.

Ponza tesislerinde yaklaşık 2 bin kişinin istihdam edildiğini belirten Avcı, "Bölgemizde 27 ponza ocağı var. Bununla beraber BİMS üretimi yapan 47 fabrika var. Bu fabrikalarda günde 2 milyona yakın bir üretim söz konusu. Her gün 600'e yakın tırla hem ham madde hem de işlenmiş ürün sevk ediyoruz. Türkiye ponza rezervlerinin büyük bölümü Bitlis'in Tatvan ve Ahlat bölgesinde bulunuyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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