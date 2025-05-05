Bitlis'teki 'Nemrut Develeri' Koruma Altına Alınıyor

Bitlis'teki " Nemrut'un Develeri" koruma altına alınacak

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan Nemrut Krater Dağı çıkışındaki "Nemrut Develeri" olarak adlandırılan 26 kayaç parçasının koruma altına alınarak kontrollü şekilde ziyarete açılacağı bildirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ergin Güven ve İl Özel idaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ile birlikte Nemrut Develeri'nin bulunduğu bölgeye giden Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, burada yetkililerden bilgi aldı. Bitlis'in çok güzide bir destinasyon olduğunu belirten Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, volkanik patlama sonrası oluşan ve çok güzel bir görsel şölen sunan 26 adet kayaç yapıdan oluşan Nemrut Develeri'nin korunarak geleceğe aktarılması için çalışma başlatılacağını söyledi. Bölgenin sit alanı olduğunu hatırlatan Ahmet Karakaya, "Nemrut kalderasıyla ilgili yaptığımız daha üst boyutlu milli park, jeopark çalışmasının içerisinde değerlendireceğiz. Vatandaşlarımızın en güzel şekilde burada da fotoğraflar vererek, sevdikleriyle birlikte ziyaret etmekten mutlu olduğu bir alan haline getirilmesi için çalışmalar yapacağız" dedi.

Karakaya, halk arasında 'Nemrut Develeri' olarak bilinen bu bölgede 26 kayaçın olduğunu, araştırılması durumunda bu bölgede yer altında da olabileceği vurgusunu yaparak, "Bitlis hem doğal güzellikleriyle hem tarihi dokusuyla çok güzide bir vilayet. Burada 15. yüzyılda olduğunu değerlendirdiğimiz bir volkanik patlama sonrasında oluşan 26 adet kayaç yapı Nemrut'un develeri olarak halk tabiriyle adlandırılmakta. Tabii yöresel olarak çok sayıda efsaneler de söylenegelmiştir. Volkanik patlama sonrası oluşan bu kayaç yapılar, vatandaşımıza çok güzel bir görsel şölen sunuyor" ifadelerini kullandı.

Vali Karakaya, bölgenin koruma altına alınarak kayaçların geleceğe aktarılması aşamasında çalışmalar başlatacaklarına da değinerek, "Şimdi burayı biz koruma altına almayı da düşünüyoruz. Elimizden geleni tabii ki kültürel, tarihi ve doğal bir yapı olduğu için vatandaşların da bağını koparmaksızın koruma kullanma dengesi içerisinde çalışacağız. Bu kayaç yapıları Nemrut kalderasıyla ilgili yaptığımız daha üst boyutlu milli park, jeopark çalışmasının içerisinde inşallah değerlendireceğiz. Vatandaşlarımızın en güzel şekilde burada da güzel fotoğraflar vererek, sevdikleriyle birlikte ziyaret etmekten mutlu olduğu bir alan haline gelmesi için çalışmalar yapacağız. Tabii ki biz kendimiz rastgele değil bunu bilimsel yönüyle birlikte değerlendirerek, bu çalışmaları yapmamız gerekiyor. Ben tekrar herkesi hem tarihiyle hem kültürel yapılarıyla ve hem de doğal güzellikleriyle bir yeryüzü cenneti olan kadim şehir Bitlis'imize bekliyorum" şeklinde konuştu.