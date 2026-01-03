Haberler

Bitlis'te kayak merkezleri doldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'te yoğun kar yağışının ardından El-Aman Hanı Kayak Merkezi, hafta sonunu değerlendiren kayakseverler ile doldu. Aileler kayak ve snowboard yaparak karın keyfini çıkardı.

BİTLİS'te bir hafta aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası hafta sonunu da değerlendiren vatandaşlar, kayak merkezlerini doldurdu. Aileleriyle El-Aman Hanı Kayak Merkezi'ne gelen kayakseverler, kayak ve snowboard yaparak karın keyfini çıkardı.

Günlerdir kar yağışının etkili olduğu Bitlis'te hafta sonunu da fırsat bilen kayakseverler El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde aileleriyle kayak merkezine gelenler, kayak ve snowboard yaparak karın tadını çıkardı. Kayak merkezinde yoğunluk yaşandığını belirten kişiler, El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nin bölge için önemli bir kış turizmi noktası olduğunu söyleyerek, merkeze en yakın kayak merkezinden olan tesise herkesi davet etti.

Kayak merkezine gelen Ecevit Sulukaya, yoğun kar yağışının ardından güneş açtığını belirterek, "Hava soğuk olmasına rağmen kayak merkezi çok yoğun. Bütün hafta boyunca kar altında ya da evlerinde kalanlar bugün kayak merkezine geldi. Kayakla kayanlar, kızakla kayanlar, kar görmeye gelenler hepsi burada. Çevre illerden ve ilçelerden karla tanışmayan birçok kişi tarafından dolup taşıyor. İnşallah kış sezonu kazasız belasız güzel bir şekilde geçer. Gerçekten tesisimiz güzel" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD Başkanı Trump: Maduro'yu kale gibi bir yerden aldık, birkaç adamımız vuruldu ama ölü yok

Maduro birkaç saatte nasıl alındı? Trump ayrıntıları paylaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maduro son görüşmesini bakın hangi ülke ile yapmış

Kaçırılan Maduro son görüşmesini bakın hangi ülke ile yapmış
Sosyal medyayı karıştıran kare

Tartışma yaratan kare!
Ülkesinden kaçırılan Maduro ne ile suçlanıyor, nerede yargılanacak? ABD'den açıklama var

Maduro ne ile suçlanıyor, nerede yargılanacak? ABD'den açıklama var
Belediye ekiplerinin 'Yardım' videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı

"Çalışıyoruz" imajı vermek için yaptıkları rezilliğe bakın
Maduro son görüşmesini bakın hangi ülke ile yapmış

Kaçırılan Maduro son görüşmesini bakın hangi ülke ile yapmış
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı