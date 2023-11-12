Bitlis'teki Arin Gölü Kuraklık ve Su Kaynakları Sorunuyla Karşı Karşıya

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Arin Gölü, kuraklık, bilinçsiz sulama ve açılan su kuyuları nedeniyle üçte birlik bölümünü kaybetti. Van Gölü havzasında yer alan göl, göçmen kuşlar için önemli bir alan olmasına rağmen su kaynaklarının azalmasıyla kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Arin Gölü'nün üçte birlik bölümü, kuraklık, bilinçsiz sulama ve açılan su kuyuları nedeniyle kurudu.

Son zamanlarda beklenen oranda yağışın gerçekleşmemesi ve kuraklığın etkilerinin artması; baraj, göl, gölet gibi kaynaklarda su seviyesinin düşmesine ya da kurumaya yol açıyor.

Bünyesindeki birçok su kaynağının kuruduğu Van Gölü havzasında yer alan, Süphan Dağı eteklerindeki Arin Gölü de su kaybetmeye devam ediyor.

Göçmen kuşlar için önemli olan volkanik set gölünün kuraklık, açılan kuyular ve bilinçsiz sulama nedeniyle kaybettiği alan, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Landsat uydusu görüntülerine de yansıdı.

2005'te kaydedilen görüntüler ile bu yıl çekilen görüntüleri karşılaştıran Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, gölün 18 yılda üçte bir oranında küçüldüğünü tespit etti.

"2005'ten sonra su kaybının olduğunu görüyoruz"

Akkuş, AA muhabirine, gölde su seviyesinin düşmeye devam ettiğini söyledi.

Van Gölü Havzası için 2005'i bir kırılma yılı olarak gördüklerini belirten Akkuş, "Havzadaki su kaynaklarının seviyesinin düşmeye başladığı yıl olarak nitelendiriyoruz. 2000-2005 yılları arasında yağışlar bol ve göllerin yüzeyinde bir küçülme yok. Fakat 2005'ten sonra maalesef göllerde buharlaşmayla beraber ciddi bir su kaybının olduğunu görüyoruz. Bunun en önemli örneği de Van Gölü'nün güneyinde bulunan Arin Gölü." dedi.

Su seviyesinin 2005'te maksimum düzeye ulaştığı Arin Gölü'nün o yıldan bu yana sürekli alan kaybettiğini anlatan Akkuş, şunları kaydetti:

"2005'ten sonra her beş yıllık periyotta Arin Gölü, bariz bir şekilde küçüldü. Uydu görüntülerine de yansıdığı gibi gölün alanı giderek daraldı. 2015'ten sonra çekilme hızlı bir seyir alıyor. Son 3 yılda da bir kar topunu yaz mevsiminde güneşin altına koymuşuz gibi gölün hacmi küçülüyor. 2005'te yaklaşık 15 kilometrekarelik yüzey alanına sahip olan göl, 2023'te maalesef yaklaşık 10 kilometrekareye düştü. Yani bu süre zarfında gölün yüzey alanının üçte biri tamamen kayboldu. Van Gölü'ne göre yüzeyi daha küçük olduğu için çekilme çok net görülebiliyor. Arin Gölü'nün dramatik bir şekilde küçülmesi bize bir mesaj veriyor. Artık çok ciddi bir su sorunuyla karşı karşıyayız. Artık havza eskisi kadar yağış almıyor. Etkin bir su yönetimi yapmamız lazım. Yoksa Arin Gölü'nde gördüğümüz bu durum havzadaki bütün su kaynaklarında ve göllerde görülecek. Bu durum bir süre sonra çiftçiye de balıklara da yansıyacak."