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Bitlis'te Zorunlu Kış Lastiği Denetimi Yapıldı

1 Aralık 2023 21:05 Son Güncelleme: 21:06 Abone Ol

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yapıldı. Sürücüler bilgilendirildi ve denetimler devam edecek.