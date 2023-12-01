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Bitlis'te Zorunlu Kış Lastiği Denetimi Yapıldı

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Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yapıldı. Sürücüler bilgilendirildi ve denetimler devam edecek.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince zorunlu kış lastiği uygulaması gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, bugün itibarıyla başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yaptı.

Sürücü ve yolcuların güvenliği için gerçekleştirilen denetimlerde, sürücüler kış lastiği hakkında bilgilendirildi.

1 Nisan 2023'de sona erecek zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetimler devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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