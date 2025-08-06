Bitlis'te Yöresel Yemek Yarışması Düzenlendi

Bitlis'te düzenlenen yöresel yemek yarışmasında 42 kadın hünerlerini sergiledi.

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Mevlana Parkı'ndaki bir kafede yöresel yemek yarışması düzenlendi.

Yarışmaya katılan 42 kadın, hazırladıkları içli köfte, ciğer taplama, glorik, lahana sarması, gari aşı ve katıklı dolma gibi yöresel yemekleri jürinin beğenisine sundu.

Programa katılan Vali Ahmet Karakaya, bu tür etkinliklerin kültürel değerlerin yaşatılmasına katkı sunduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise yarışmanın artık geleneksel hale geldiğini belirterek, "Bitlis'in yöresel mutfağı çok geniş. Tarihte bilinen 200 civarında Bitlis yemeği var. Bunların bir kısmını burada sergileyip yarıştırdık." dedi.

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu da yarışmaya katılanlara teşekkür ederek, "Bu etkinliklerle Bitlis'imizin sadece kadim kültürünü değil, gastronomisini ve kadınlarımızın ne kadar becerikli olduklarını tüm Türkiye'ye duyurmak istiyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.

Daha sonra yarışmada dereceye girenlere hediyeleri verildi.