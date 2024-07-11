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Bitlis'te Yöresel Ürünler Festivali Başladı

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen Yöresel Ürünler Festivali, Yaşam Alışveriş Merkezi önünde başladı. Festivalde farklı illerden gelenler, yöresel ürünlerini sergileyerek satışa sunuyor. Festival, 22 Temmuz'a kadar devam edecek.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Yöresel Ürünler Festivali başladı.

Yaşam Alışveriş Merkezi önünde düzenlenen festivalde farklı illerden gelenler, yöresel ürünlerini satışa sunuyor.

Trabzon'dan gelen Yılmaz Uluduz, festivalin ilgi gördüğünü söyledi.

Uluduz, "Karadeniz, Akdeniz ve farklı yörelerden ürünlerimizi burada sergiledik. İnsanların stantlara ilgisi var. Festival devam edecek. Birbirinden farklı lezzetleri tanıtmak için buradayız." dedi.

Festival, 22 Temmuz'a kadar sürecek.

Kaynak: AA / Güncel

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