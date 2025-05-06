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Bitlis'te Yolcu Otobüsünde Metamfetamin Ele Geçirildi

Bitlis'te Yolcu Otobüsünde Metamfetamin Ele Geçirildi
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramalarda 3 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi. İki şüpheli, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklandı.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde durdurulan yolcu otobüsündeki aramalarda 3 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri aldıkları bilgi üzerine Tatvan ilçe girişinde bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, valiz içerisine gizlenmiş 21 parça halinde 3 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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