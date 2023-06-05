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Bitlis'te Yolcu Otobüsünde Afyon Sakızı Ele Geçirildi

Bitlis'te Yolcu Otobüsünde Afyon Sakızı Ele Geçirildi

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Bitlis'te yolcu otobüsünde şüpheli hareketlerde bulunan 2 yolcunun yapılan üst aramalarında 1 kilo 150 gram afyon sakızı ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyettik işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BİTLİS'te yolcu otobüsünde şüpheli hareketlerde bulunan 2 yolcunun yapılan üst aramalarında 1 kilo 150 gram afyon sakızı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tatvan polis kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Şüpheli hareketlerde bulunan 2 yolcunun da üstü arandı. Aramada, yolcuların üzerinde 1 kilo 150 gram gelen afyon sakızı ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyettik işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Güncel

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