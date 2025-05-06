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Bitlis'te Yolcu Otobüsünde 3.7 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bitlis'te Yolcu Otobüsünde 3.7 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, valize gizlenmiş 3 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak iki şüpheli tutuklandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir yolcu otobüsündeki valize gizlenmiş 3 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

2 Mayıs'ta Tatvan ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramalarda, valize gizlenmiş 21 parça halinde 3 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma" suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
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