Bitlis'te Yolcu Otobüsünde 13 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Bitlis'te Yolcu Otobüsünde 13 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan bir otobüste yapılan aramada, 13 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde durdurulan otobüste yapılan aramada, yolcu valizinde 13 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Tatvan ilçe girişinde durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Yapılan aramada bir yolcuya ait olduğu belirlenen valiz içerisine gizlenmiş 25 parça halinde, 13 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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