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Bitlis'te yola düşen kayalar trafik akışını durdurdu

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Bitlis-Baykan karayolunun 40'ıncı kilometresinde yola düşen toprak ve kayalardan ötürü trafiğe kapatılan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Heyelan nedeniyle jandarma ve trafik ekipleri güvenlik önlemi aldı. AFAD ekipleri kayaların yıkılmasına karar verdi ve yol kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı.

Bitlis'te yola düşen kayalar trafik akışını durdurdu

BİTLİS - Bitlis-Baykan karayolunun 40'ıncı kilometresinde yola düşen toprak ve kayalardan ötürü trafiğe kapatılan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Heyelan nedeniyle jandarma ve trafik ekiplerinin bölgede güvenlik aldı, karayolları ekipleri ise yola düşen kaya parçaları için temizlik çalışması yürüttü. Ancak bölgede bulunan kayalar yolu kullanan araçlar için tehlike oluşturduğu için Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu'nun talimatıyla bölgeye giden AFAD ekipleri yaptıkları incelemenin ardından kayaların yıkılmasına karar verdi.

AFAD Bitlis İl Müdürü Erdal Tunçtan, gazetecilere yaptığı açıklamasında, "Bu akşam saatlerinde Bitlis-Baykan karayolunda heyelan ve kaya düşmesinden dolayı maalesef yolu kapatmak zorunda kaldık. Kara yolları ekipleri yolu temizlediler ancak, yukarıdaki büyük kayalar tehlike arz ettiği için sayın valimizin talimatı ile biz yolu tekrar kapatmak zorunda kaldık. Gelecek olan iş makinesiyle birlikte ve kayaların düşürülmesiyle tekrar temizlik yapılıp yolumuzu açmış olacağız. Dolayısıyla vatandaşlarımızın biraz daha sabırlı olmalarını istiyoruz. Zira büyük kayaların inmesi durumunda tehlike arz ettiği için ve onların güvenliği için biz yolu kapatmak durumunda kaldık. DSİ, özel idare ve karayolları ile birlikte yolu temizleyip tekrardan yolu açmış olacağız" diye konuştu.

Kapanan yolda bekleyen tır şoförü İlhan Çağlar, "Akşamüstü buraya geldik. Yolda heyelan olmuş, 2-3 saattir burada bekliyoruz. Ekipler geldi, yolu temizlediler. Herhalde kayada çatlama var. Düşme tehlikesi olduğu için kimse riske girip izin vermiyor" diye konuştu.

Bitlis'in Tatvan ilçesinden bims yükleyip Hatay'a giden tır şoförü, "Akşam 21.30'dan beri burada bekliyoruz. Yol şu an kapalı durumda. Yolu temizlediler ama yukarıdaki kayada çatlak var. Çatlaktan dolayı bekliyoruz" dedi.

Yol kenarındaki kayaların yola düşmemesi için DSİ Bitlis Şubesine ait iş makinesi bölgeye getirilerek düşme tehlikesi bulunan kayalar yıkılarak karayolları ekiplerinin temizlik yapmasının ardından yol kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Bitlis AFAD Güvenlik Valilik Trafik Yaşam Güncel Haberler

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