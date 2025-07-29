Bitlis'te Yol Çalışması Sırasında Doğal Gaz Borusu Hasar Gördü

Bitlis'te Yol Çalışması Sırasında Doğal Gaz Borusu Hasar Gördü
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Bitlis'in Beşminare Mahallesi'nde yol çalışması sırasında doğal gaz borusunun delinmesi sonucu güvenlik önlemleri alındı ve onarım çalışmaları başlatıldı.

Bitlis'te yol çalışması sırasında doğal gaz borusu hasar gördü.

Beşminare Mahallesi'nde iş makineleriyle yürütülen yol çalışması sırasında bölgeden geçen doğal gaz borusu delindi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Çevrede alınan güvenlik önleminin ardından doğal gaz akışı kesilen hatta ekiplerce onarım çalışmasına başlandı.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
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