Bitlis'te yoğun kar nedeniyle okullar tatil edildi

Bitlis'te yoğun kar nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerde okullar tatil edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, kente olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

İl merkezi ve bağlı köylerde yoğun kar nedeniyle resmi ve özel tüm okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.