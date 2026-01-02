Haberler

Bitlis'te 1,5 metreyi aşan karda araçlarını bulmakta zorlandılar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'te 1,5 metreyi aşan kar kalınlığı, vatandaşların araçlarını bulmasını zorlaştırdı. 294 köy yolu kapandı ve okullar tatil edildi. Karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bitlis'te 1,5 metreyi aşan karda araçlarını bulmakta zorlandılar

BİTLİS'te 1 haftadır aralıklarla etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde araçlar 1,5 metreyi aşan kara gömüldü. Vatandaşlar uzun süren uğraşlar sonucu araçlarını buldu.

Kentte geçen cumartesi günü başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, dün gece yarısına kadar etkisini sürdürdü. Kent merkezinde kar kalınlığı 1,5 metreyi, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi aştı. Araçların kara gömüldüğü kentte vatandaşlar, otomobillerini bulmakta zorluk çekti. Yoğun karda aracını arayan Ecevit Sulukaya, park ettiği yeri hatırlamak için binanın pencerelerini referans aldığını söyledi. Yaklaşık yarım saattir aracını bulmaya çalıştığını söyleyen Sulukaya, " Bitlis'te çok kar yağdı. Aracımı rahat bulabilmek için binanın bir penceresini baz aldım. Başkasının aracını açmamak için plakasını ortaya çıkarmaya çalışıyorum" dedi.

294 KÖY YOLU KAPALI

Okulların da tatil edildiği kentte kar ve tipi nedeniyle 294 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada İl Özel İdaresi'ne ait 90 personel ve 72 iş makinesi ile karla mücadele çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Ayrıca kar yağışı sonrası kent merkezinde kapanan mahalle yollarında çalışma yürüten Bitlis Belediyesi ekipleri de ana arterleri açık tutmaya çalışıyor. 50 iş makinesi ve 70 personelle karla mücadele çalışması sürdüren belediye ekipleri, karla kaplanan araçlarının görünür hale getirilmesi için vatandaşlara uyarılarda bulundu ve iş makinelerinin araçlarına zarar vermemesi için en azından etrafının açılmasını istedi.

Sabah saatlerinde ise kentte kar yağışı etkisini yitirdi. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının ardından soğuk havanın etkili olacağını belirtti. Buzlanma ve soğuk nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulunan yetkililer, eğimi fazla olan bölgelerde çığ riskinin bulunduğunu da hatırlatarak, bu tür bölgelerde yaşayanların dikkatli olmalarını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran'dan 'Silahlarımız hazır' diyen Trump'a yanıt: ABD'nin müdahalesi tüm bölgede kaosa yol açar

Gerilim tırmanıyor! İran'dan "Silahlarımız hazır" diyen Trump'a yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi

Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi
İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti

İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti
44 yıldır yayındaydı! Efsane televizyon kanalı ekranlara veda etti

44 yıldır yayındaydı! Efsane televizyon kanalı kapandı
LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

Şarkı söyleyen kişiye bakışları programa damga vurdu
Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi

Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi
Fenerbahçe transfer ateşini yaktı: Yıldız futbolcuya 4,5 yıllık imza

Fenerbahçe transfer ateşini yaktı: Yıldız futbolcuya 4,5 yıllık imza
Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maç sonra sahasında yenildi

Dün gece aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı