Bitlis'te YKS'ye Geç Kalma Riski Olan Öğrencilere Polis Desteği

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Bitlis'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalma riski yaşayan bazı öğrenciler, polis ekiplerinin yardımıyla sınav merkezlerine güvenli bir şekilde ulaştırıldı.

Bitlis'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalma riski yaşayan bazı öğrenciler, polis ekiplerinin desteğiyle sınav merkezlerine ulaştırıldı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tatvan ilçesinde TYT'ye geç kalma riski bulunan bazı öğrenciler, görev başındaki İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinden yardım istedi.

Bu taleplere kayıtsız kalmayan polisler, kullandıkları araçlarla öğrencilerin sınava girecekleri okullara güvenli şekilde ulaşmalarını sağladı.

Öğrenciler ve aileleri, sınav günü verdikleri destekten dolayı Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
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