Bitlis'te Yenidoğan Canlandırma Eğitimi Tamamlandı

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Bitlis Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) eğitimi, 48 sağlık çalışanının sertifika alması ile sona erdi. İl Sağlık Müdürü, eğitimin yenidoğan acil müdahale kapasitesini artıracağını belirtti.

Bitlis Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) eğitimi tamamlandı.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, eğitime 3 uzman, 2 pratisyen, 6 acil tıp teknisyeni, 2 anestezi teknikeri, 15 hemşire ve 20 ebe katıldı.

Eğitim sonunda 48 sağlık çalışanı sertifika almaya hak kazandı.

İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Gökhan Güzeltaş, il genelinde yenidoğan acil müdahale kapasitesinin güçlendiğini belirtti.

Güzeltaş, "Bu eğitimle sağlık çalışanlarımız, uluslararası standartlarda yenidoğan canlandırma hizmeti sunabilecek niteliğe ulaşmıştır. Hedefimiz, kırsal bölgeler dahil tüm sağlık kuruluşlarında yenidoğan sağlığı hizmetlerinin kalitesini artırmak, acil müdahale süreçlerini standardize etmek ve yenidoğan ölümlerini azaltmaktır." ifadelerini kullandı.

Eğitimi başarıyla tamamlayan sağlık çalışanları il genelindeki görevlerine başladı.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
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