Bitlis'te yeni yuva kuracak 487 çift "Evlilik Kredisi" başvurusunda bulundu

Bitlis'te, aile kurma yolunda ilk adımı atan gençlere 150 bin lira faizsiz kredi desteği sunan "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"ne 487 çift başvurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Ocak'ta düzenlenen Aile Yılı Tanıtım Programı'nda duyurduğu Aile ve Gençlik Fonu kapsamındaki faizsiz kredi başvuruları devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması hedefiyle başlattığı proje kapsamında başvurusu onaylanan çiftlere, 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz "Evlilik Kredisi" desteği veriliyor.

Bitlis'te projeden yararlanmak için şu ana kadar 487 çift başvuru yaptı, kriterleri karşılayan 216'sı eğitim programına katılmaya hak kazandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, kredileri onaylanan çiftlere "Evlilik Öncesi Eğitim Programı" kapsamında eğitim vermeye başladı.

"Evlilik sürecinde yanlarında olduğumuzu hissettirmeye çalıştık"

Bitlis Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Vefa Akdoğan, AA muhabirine, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında başvuruların alındığını ve kriterleri karşılayan çiftlerin evlilik sürecine hazırlık amacıyla eğitim programına dahil edildiğini söyledi.

Kentte 487 çiftin başvurusunu aldıklarını belirten Akdoğan, şunları kaydetti:

"Kriterleri karşılayan 216 çifti eğitim programlarına dahil ettik. Evlilik sürecinde yaşayabilecekleri zorluklarda yanlarında olduğumuzu hissettirmeye çalıştık. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Bitlis Valimiz Ahmet Karakaya'ya teşekkür ediyoruz. Aile Yılı ilanı dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve çalışmalarımıza verdikleri katkılardan ötürü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'mıza, Bitlisli çiftlerimiz ve gençlerimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz."

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli psikolojik danışman Doğan Aşkın ise yeni evlenecek çiftlere gereken desteği vermeye çalıştıklarını ifade etti.

Krediye başvuran çiftlerin sistem üzerinden kendilerine yönlendirildiğini anlatan Aşkın, "Çiftleri, evlilik öncesi hazırlık, aile içi iletişim, hukuk, iktisat ve sağlık olmak üzere 4 modülden oluşan eğitim programına davet ediyoruz. Eğitimi tamamlayan çiftler nikahlarını kıydırdıktan sonra bildirimde bulunuyor. Sonrasında çevrim içi eğitim süreci başlatılıyor. Süreci tamamlayan çiftlerin işlemleri tarafımızdan sonuçlandırılıyor."

"Çok faydalı bilgiler edindik"

Yaklaşık üç ay önce nişanlanan Sümeyye Ayyıldız ve Yunus Ata çifti, süreçten memnun kaldıklarını dile getirdi.

Sağlık çalışanı Ayyıldız, evlilik hazırlığı yaptıkları dönemde ekonomik destek arayışında olduklarını belirterek, "Üç ay önce nişanlandık. Ekonomik desteğe ihtiyacımız vardı. 2025'in Aile Yılı ilan edildiğini öğrendik ve e-Devlet üzerinden başvurduk. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bizimle iletişime geçti ve eğitim tarihini bildirdi. Bu süreçte çok faydalı bilgiler edindik. Bilinçli bir toplum oluşturulmasına katkı sunan bu destek için başta Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, Bitlis Valiliğine ve emeği geçen tüm personele teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Esnaf Ata ise verilen eğitimlerin evlilik hayatlarına katkı sağlayacağını belirterek, "4 aşamalı eğitime katıldık. Bu eğitimlerin gelecekte evliliğimize olumlu yansımaları olacağına inanıyoruz. Hem evlilik kredisini hem de bu eğitimleri tüm çiftlere tavsiye ediyoruz." dedi.