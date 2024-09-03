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Bitlis'te Yeni Başlayan Öğrenciler Uyum Eğitimi İçin Kortej Yürüyüşü Yaptı

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Bitlis'te Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulunda eğitime yeni başlayan öğrenciler, uyum eğitimi kapsamında kortej yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşe Vali, İl Milli Eğitim Müdürü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü ve veliler de katıldı.

Bitlis'te okula yeni başlayan öğrenciler, uyum eğitimi kapsamında kortej yürüyüşü yaptı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulunda eğitime yeni başlayan öğrenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla okuldan Mevlana Parkı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşe Vali Erol Karaömeroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan ile veliler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Gür, farkındalık oluşturmak ve ailenin eğitimdeki önemini vurgulamak amacıyla yürüyüş düzenlediklerini söyledi.

Gür, "Pazartesi itibarıyla uyum etkinliklerimiz başladı. Okulu tanıma, problem yaşadığında idarenin ne olduğunu, ihtiyaçlarını gidermeye durumda nereye gidileceğini, okulun içi ve bahçesini tanımaya yönelik etkinliklerimiz mevcut." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Türkiye Eğitim Güncel bitlis

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