Bitlis'te Yasa Dışı Göçmen Yakalama Operasyonu
Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde düzenlenen operasyonda 9 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.
Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 9 yabancı uyruklu yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla ilgili çalışma yürüttü.
İl merkezi ve Tatvan kırsalında 24-26 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda, 9 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edildi.