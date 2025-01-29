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Bitlis'te Yasa Dışı Göçmen Yakalama Operasyonu

Bitlis'te Yasa Dışı Göçmen Yakalama Operasyonu
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Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde düzenlenen operasyonda 9 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 9 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla ilgili çalışma yürüttü.

İl merkezi ve Tatvan kırsalında 24-26 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda, 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edildi.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
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