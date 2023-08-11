Bitlis'te Van Gölü'nün kirlilikten kurtarılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen "Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı" değerlendirme toplantısında gölün kirlilikten kurtarılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Ahlat Belediyesi ev sahipliğinde yapılan toplantıda Van Gölü Havzası'ndaki tarihi ve kültürel değerler, doğal kaynakların korunarak gelecek nesillere aktarılması, çevre bilincinin artırılması, bölgeyi koruma ve yönetme konuları görüşüldü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan, toplantıda, Van Gölü'nün korunmasıyla ilgili 9 kez toplantı yaptıklarını belirtti.

Van Gölü'nde yapılan çalışmaları adım adım izlemeye çalıştıklarını belirten Karahan, "Ahlat'ın Van Gölü'ne etkilerini hep beraber tartışacağız. Geldiğimiz noktada çok güzel işler yaptık ama eksikliklerimiz de var. Daha hedeflerimizin gerisindeyiz. Buradaki eksikliklerimizi de tartışarak, daha ileri nasıl gidebiliriz, bu konuları değerlendireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın bu çalışmayı sahiplenmesi çok önemlidir. Bu sahiplenme artık uluslararası arenada karşılık bulmuştur." dedi.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ise " Van Gölü, sodalı olma özelliğiyle önemli bir göl. Bu konuyu sahiplenme adına çok hassas bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Nasıl temiz tutulacaksa tüm kaynaklarımızı bunun için seferber etmeliyiz. Van Gölü bizim için semboldür, ayakta kalmalıdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan da Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde devam ettiğini söyledi.

Van Gölü'nün kapalı bir havza olduğunu anlatan Orhan, "Etrafında büyük bir yerleşim söz konusu. Dolaylı ve dolaysız olarak çok hızlı kirleniyor. Bunun etkilerini uzun süre çalışıp temizleyebileceğiz. Dezavantajlarımız çok fazla. Yanı başımızda çevreye sirayet eden bir kuraklıkla da karşı karşıyayız. Arıtma tesisimizin devreye girmesi, dip temizliği, çevre bilinci, eğitim, katı atık bertaraf tesisimiz gibi çalışmalarla bu konuda önemli bir yol aldık." dedi.

Herkesin gölün temiz kalması için yürütülen mücadeleye destek vermesi gerektiğini belirten Orhan, şunları kaydetti:

" Van Gölü, çocuklarımızın geleceğidir. Marmara Denizi açık havza olduğu halde müsilajla ilgili bir sorunla baş başa kaldı. Çok büyük bir çalışmayla temizlendi. Van Gölü'nde böyle bir sorun yaşarsak telafisi mümkün olmayabilir. O yüzden bu kadar teknik ve tecrübeli ekip bir aradayken hiçbir şeyi düşünmeden, önceliklerimizi bir kenara bırakarak Van Gölü'nün temizliğine eğilmemiz gerekiyor. Sıfır atık yönetimiyle ilgili ivedilikle mesafe alınmalı. Arıtma tesislerimizle alakalı kalıcı bir çözüm yolunu masaya yatırmalıyız. Derelerin göle atık taşıması konusuna eğilmeliyiz. Van Gölü'nün korunması bilincini eğitimle, sivil toplum kuruluşlarıyla oluşturalım. Bunu bir seferberlik haline dönüştürelim."

Toplantıya, Bitlis Vali Yardımcısı Furkan Seyman, Van Vali Yardımcısı ve Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ve kurum müdürleri katıldı.