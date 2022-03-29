Üzerlerine çatıdan kar yığını düşen 4 araç hasar gördü - Haberler

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Üzerlerine çatıdan kar yığını düşen 4 araç hasar gördü

AA - Servet Taşdemir - Güncel
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Tatvan ilçesinde binanın çatısından düşen kar yığınının altında kalan 4 araçta hasar oluştu.

Tatvan ilçesinde binanın çatısından düşen kar yığınının altında kalan 4 araçta hasar oluştu.

Aydınlar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki 3 katlı binanın çatısında biriken kar kütleleri, park halindeki araçların üzerine düştü.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, vatandaşların küreklerle temizlediği karların altından çıkarılan 5 araçtan 4'ü hasar gördü.

Aracının üzerine kar düşen Ferhat Yılmaz, çatılardaki kar ve buz sarkıtlarının ilçede büyük bir sorun olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Aracımızı mahalle aralarına bırakamıyorduk. Bu cadde geniş ve kardan temizlenmiş ama gördüğünüz gibi burada da çatıdan düşen kar yığınları yüzünden aracımızda hasar oluştu. Bu soruna bir önlem alınmasını ve zararlarımızın karşılanmasını istiyoruz." dedi.

Metin İçen de çatılardan düşen kar ve buzdan dolayı araçlarını park edecek yer bulamadıklarını dile getirdi.

Üzerlerine çatıdan kar yığını düşen 4 araç hasar gördü

Üzerlerine çatıdan kar yığını düşen 4 araç hasar gördü

Üzerlerine çatıdan kar yığını düşen 4 araç hasar gördü

Üzerlerine çatıdan kar yığını düşen 4 araç hasar gördü

Üzerlerine çatıdan kar yığını düşen 4 araç hasar gördü

Üzerlerine çatıdan kar yığını düşen 4 araç hasar gördü

Üzerlerine çatıdan kar yığını düşen 4 araç hasar gördü

Üzerlerine çatıdan kar yığını düşen 4 araç hasar gördü

AA / Servet Taşdemir - Güncel

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