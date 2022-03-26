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Üzerlerine çatıdan kar yığını düşen 3 araçta hasar oluştu

AA - Servet Taşdemir - Güncel
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde binanın çatısından düşen kar yığınının altında kalan 8 araçtan 3'ü hasar gördü.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde binanın çatısından düşen kar yığınının altında kalan 8 araçtan 3'ü hasar gördü.

Saray Mahallesi Hal Caddesi'ndeki 7 katlı binanın çatısında biriken kar kütleleri, park halindeki 8 aracın üzerine düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden UMKE, AFAD, Arama Kurtarma Derneği ve Tatvan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kar altında kalanların olup olmadığını tespit etmek amacıyla inceleme yaptı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yığını altında kimsenin olmadığının belirlenmesinin ardından caddedeki karları temizledi.

Kar altında kalan araçlardan 3'ünde hasar olduğu tespit edildi. Araçlar, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Üzerlerine çatıdan kar yığını düşen 3 araçta hasar oluştu

Üzerlerine çatıdan kar yığını düşen 3 araçta hasar oluştu

Üzerlerine çatıdan kar yığını düşen 3 araçta hasar oluştu

Üzerlerine çatıdan kar yığını düşen 3 araçta hasar oluştu

Üzerlerine çatıdan kar yığını düşen 3 araçta hasar oluştu

Üzerlerine çatıdan kar yığını düşen 3 araçta hasar oluştu

Üzerlerine çatıdan kar yığını düşen 3 araçta hasar oluştu

Üzerlerine çatıdan kar yığını düşen 3 araçta hasar oluştu

AA / Servet Taşdemir - Güncel

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