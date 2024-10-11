Bitlis'te Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 9 Kişi Tutuklandı

BİTLİS merkezli Tatvan ve Ahlat ilçeleri ile Burdur'da polisin eş zamanlı operasyonlarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu, tüfek ve tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bitlis kent merkezi, Tatvan ve Ahlat ilçeleri ile Burdur'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Çeşitli adreslerdeki aramalarda 142,4 gram metamfetamin, 55 uyuşturucu hap, yarı otomatik tüfek ve tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu ve silahlarla ilgili de Bitlis merkezde 2, Tatvan'da 5, Ahlat'ta 1 ve Burdur'da 1 olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Ayrıca dosya kapsamında 22 şüpheli hakkında da işlem yapıldığı belirtildi.