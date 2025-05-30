Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 890,88 gram sentetik uyuşturucu ve 1476 adet uyuşturucu emdirilmiş peçete ele geçirildi.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Özel harekat timlerinin desteğiyle Tatvan'da 4 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 890,88 gram sentetik uyuşturucu ile peçeteye emdirilmiş 1476 adet uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel