Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 890,88 gram sentetik uyuşturucu ve 1476 adet uyuşturucu emdirilmiş peçete ele geçirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Özel harekat timlerinin desteğiyle Tatvan'da 4 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 890,88 gram sentetik uyuşturucu ile peçeteye emdirilmiş 1476 adet uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
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