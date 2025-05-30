Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 888,48 gram sentetik kannabinoid ve 2,40 gram metamfetamin ele geçirildi, 6 kişi tutuklandı.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli ise tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu satıcılarına yönelik Tatvan merkezli 4 ayrı adrese Özel Harekat timlerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 888,48 gram sentetik kannabinoid, 1476 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 2,40 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2'si cezaevinde olmak üzere toplam 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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