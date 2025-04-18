Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir

Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
Yemek kartlarını markette kullananlar dikkat! Limit getirildi

Yemek kartlarını markette kullananlar dikkat! Kasada kalabilirsiniz
Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından 'masumiyet karinesi' vurgusu

Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından çok konuşulacak uyarı

Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis merkezli Ahlat ve Hizan ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 297 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 2 kişi tutuklandı. İlgili ekipler, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Bitlis merkezli Ahlat ve Hizan ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 297 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, İstihbarat Şubesi ve Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ahlat ve Tatvan cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Özel harekat timlerinin desteğiyle 16 Nisan'da kent merkezi ile Ahlat ve Hizan ilçelerinde belirlenen bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ikametlerinde, araçlarında ve üst aramalarında, 4 kilo 297 gram sentetik uyuşturucu ve 770 kullanımlık peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı, 14 şüpheliye de adli işlem yapıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.