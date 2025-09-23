Haberler

Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 300 Bin TL Değerinde Metamfetamin Ele Ge geçirildi

Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 300 Bin TL Değerinde Metamfetamin Ele Ge geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Tatvan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 250 peçeteye emdirilmiş metamfetamin ve kubar esrar ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

BİTLİS'in Tatvan ilçesine bağlı Benekli köyünde 3 adrese düzenlenen operasyonda, aseton ile inceltilerek 250 peçeteye emdirilmiş satışa ve kullanıma hazır hale getirilmiş, piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan metamfetamin ile 1,8 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürürken, Tatvan ilçesine bağlı Benekli köyündeki 3 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada kokusuz aseton ile inceltilerek 250 adet peçeteye emdirilmiş satışa ve kullanıma hazır hale getirilmiş, piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan metamfetamin ile 1,8 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'tan NATO ülkelerine 'Rus uçaklarını düşürün' çağrısı

Dünyayı tedirgin eden çağrı: NATO ülkeleri, o uçakları düşürmeli
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Erdoğan'a BM zirvesinde dikkat çeken telefon
Nereden nereye! Ali Koç'un çuvalla para verip aldığı futbolcunun kalemi kırıldı

Ali Koç'un çuvalla para verip aldığı futbolcunun kalemi kırıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derin Talu isyan etti: Sütyen alamıyorum

Derin Talu'nun derdine bak: Sütyen alamıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.