Bitlis'te Otomobilde Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilo 210 Gram Ele Geçirildi

BİTLİS'te durdurulan otomobilin sağ ön koltuğunun altına gizlenmiş 3 kilo 210 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Tatvan ilçe girişinde bir otomobil durdurdu. Ekiplerin yaptığı aramada, aracın sağ ön yolcu koltuğunun alt kısmına zulalanmış halde 3 kilo 210 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan ve gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemede tutuklandı.

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,