Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilo 100 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
Bitlis'in Tatvan ilçesinde, polisin durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada 3 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi. İki şüpheli uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla tutuklandı.
BİTLİS'in Tatvan ilçesinde polisin durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada 3 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceki gün Tatvan ilçesinde bir otomobili durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeği Gill'in de kullanıldığı aramada, otomobilde 3 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.