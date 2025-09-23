Haberler

Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tatvan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, bir evde yapılan aramada sentetik uyuşturucu ve kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Benekli köyünde bir evde yapılan aramada satışa ve kullanıma hazır hale getirilen sentetik uyuşturucu ile 1,8 gram kubar esrar ele geçirildi.

3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi! İsrail'e sert tepki

BM kürsüsünde bir kez daha hiçbir liderin yapamadığını yaptı
Ankara Büyükşehir Belediyesi operasyonu sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Belediye operasyonu sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gökçek'ten gece yarısı olay paylaşım: Hazır mısın Türkiye?

Gökçek'ten gece yarısı olay paylaşım: Hazır mısın Türkiye?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.