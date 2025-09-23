Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Benekli köyünde bir evde yapılan aramada satışa ve kullanıma hazır hale getirilen sentetik uyuşturucu ile 1,8 gram kubar esrar ele geçirildi.

3 şüpheli gözaltına alındı.