Haberler

Bitlis'te uyuşturucu satıcılarına operasyon; 27 tutuklama

Bitlis'te uyuşturucu satıcılarına operasyon; 27 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 29 kişi gözaltına alındı. Yapılan işlemler sonucunda 27 şüpheli tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

BİTLİS'te uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheliden 27'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Bitlis, Tatvan ve Hizan Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat Timleri'nin de destek verdiği eş zamanlı baskınlarda 29 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 117 bin 814 içimlik peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi, 1 kilo 103 gram metamfetamin, 360 gram skunk, 77 gram eroin, 18 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ile 6 adet 7,65 mm silah, 108 adet tabanca fişeği, 14 adet AK 47 fişeği, 3 adet el bombası, 5 hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen çeşitli miktarlarda para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 29 kişiden 27'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar

Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel'e jandarmadan baskın

İstanbul'da skandal iddialarla gündeme gelen otele baskın
Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk kuvveti

Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk gücü
'Son mesajım' deyip, intihar edeceğini açıkladı

"Son mesajım" deyip intihar edeceğini açıkladı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında

Ünlü oyuncu gece mekan baskınında gözaltına alındı
Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel'e jandarmadan baskın

İstanbul'da skandal iddialarla gündeme gelen otele baskın
Arınç'tan 'Hasan Ufuk Çakır' tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor

AK Parti'ye katılan vekilin bu görüntülerine tepkisi sert oldu
Tedesco, Okan Buruk'a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu

Okan Buruk'a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu