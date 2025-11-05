Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 251 Gram Sentetik Uyuşturucu ve 51 Gram Eroin Ele Geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araçta 251,17 gram sentetik uyuşturucu ile 51,16 gram eroin ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Tatvan'da durdurulan hafif ticari araçta narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş 4 parça halinde 251,17 gram sentetik uyuşturucu ile 2 parça halinde 51,16 gram eroin ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.