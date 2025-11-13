Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 16 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, polis ekipleri tarafından durdurulan araçta 16 kilo 769 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Tatvan ilçesinde yol kontrolleri sırasında durdurdukları araçta arama yaptı. Aramada aracın jantları, yağ karteri ve bagaj kısmına gizlenmiş 16 kilo 769 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.