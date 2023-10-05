Bitlis'te Uyuşturucu ile Mücadelede Farkındalık Oluşturuldu
Bitlis'in Tatvan ilçesinde emniyet güçleri, uyuşturucu ile mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla el broşürü dağıttı. NarkoNokta etkinliği çerçevesinde sürücülere bilgilendirmelerde bulunuldu.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde uyuşturucu ile mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla emniyet güçleri el broşürü dağıttı.
Emniyet güçleri, Tatvan ilçesinde bulunan polis kontrol noktasında UYUMA uygulaması yaparak sürücülere el broşürü dağıttı. NarkoNokta etkinliği çerçevesinde emniyet güçleri el broşürünü sürücülere dağıttıktan sonra bilgilendirmelerde bulunarak uyuşturucu ile mücadelede farkındalık oluşturdu. - BİTLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel