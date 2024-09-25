Üye Girişi
Haberler

Bitlis'te Üretilen Filtreler 36 Ülkeye İhraç Ediliyor

Bitlis'te Üretilen Filtreler 36 Ülkeye İhraç Ediliyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devlet desteğiyle kurulan fabrika, hem istihdama hem de ekonomiye katkı sağlıyor. Yurt içinde ve yurt dışında birçok ülkeye araç filtreleri gönderen tesis, yüksek kalite üretimiyle dikkat çekiyor.

Bitlis'te devlet desteğiyle kurulan fabrikada üretilen yağ, yakıt ve polen filtreleri birçok ülkeye gönderiliyor.

Organize Sanayi Bölgesi'nde 5 yıl önce devlet desteğiyle kurulan fabrika, hem istihdama hem de ekonomiye katkı sunuyor.

20 kişiye iş imkanının sağlandığı fabrikada üretilen araç filtreleri, yurt içinde birçok ilin yanı sıra yurt dışına pazarlanıyor.

Fabrikanın satış ve pazarlama sorumlusu Esra Marhan, tesislerinde en kaliteli filtreleri üretmeye çalıştıklarını söyledi.

Ekonomi ve istihdama da katkı sunduklarını belirten Marhan, şöyle konuştu:

"36 ülkeye ürün gönderiyoruz. Piyasanın nabzını tutarak en kaliteyi filtreyi üretmeye çalışıyoruz. Misyonumuz, müşteri beklentilerini ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlayıp doğru şekilde filtre akşını gerçekleştirmektir. Otomotiv filtreleri üretimi alanında ağır vasıta, yağ yakıt ve polen gruplarında endüstriyel özel filtrelerin de AR-GE çalışmasını yapıp üretime alan bir firmayız."

Marhan, "Burada üretilen filtreler ünlü araba markalarının motorlarında ve ağır sanayi sektöründe kullanılıyor. Aynı zamanda istihdamı büyük oranda artırarak Bitlis bölgesinde filtrele ihtiyacını karşılıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Servet Taşdemir - Güncel

Ekonomi İhracat 3-sayfa Üretim Güncel bitlis

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma: Tutuksuz yargılanmama karar verilsin

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma

 Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem

"Dinamit fıçılarının üzerinde oturuyorlar" dediği il fena sallandı

 İzmir'de alt geçit faciası! 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

Kentin ortasında alt geçit faciası! 3 kişinin hayatını kaybettiği anlar kamerada
Lübnan ateş altında! İsrail, kapsamlı hava saldırısına başladı

Lübnan ateş altında! İsrail, kapsamlı hava saldırısına başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masterchef 25 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Beşiktaş'ın Ajax maç kadrosu belli oldu! Beşiktaş kadrosunda kimler var? Az önce deprem mi oldu? Bitlis'te 25 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? SON DAKİKA: Bitlis'te deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü ne? AÖF güz dönemi kayıt yenileme tarihi ne zaman? AÖF 2024-2025 kayıt yenileme tarihleri! Şeyda Yılmaz'ın vurulma anı ve nasıl öldü? Katil Yunus Emre Geçti'nin ifadesinde ne dedi? Ekim ayı güneş tutulması ne zaman 2024? Halkalı güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? PS5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro ne zaman gelecek? Tosuncuk olayı nedir? Tosuncuk (Mehmet Aydın) kimdir, suçu ne? İzmir'de kaza anı! İzmir'deki kaza nasıl oldu? Yaralı veya ölü var mı? Mehmet Aydın (Tosuncuk) kaç yıl ceza aldı? Tosuncuk davasında son durum nedir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });