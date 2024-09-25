Bitlis'te Üretilen Filtreler 36 Ülkeye İhraç Ediliyor

Bitlis'te devlet desteğiyle kurulan fabrikada üretilen yağ, yakıt ve polen filtreleri birçok ülkeye gönderiliyor.

Organize Sanayi Bölgesi'nde 5 yıl önce devlet desteğiyle kurulan fabrika, hem istihdama hem de ekonomiye katkı sunuyor.

20 kişiye iş imkanının sağlandığı fabrikada üretilen araç filtreleri, yurt içinde birçok ilin yanı sıra yurt dışına pazarlanıyor.

Fabrikanın satış ve pazarlama sorumlusu Esra Marhan, tesislerinde en kaliteli filtreleri üretmeye çalıştıklarını söyledi.

Ekonomi ve istihdama da katkı sunduklarını belirten Marhan, şöyle konuştu:

"36 ülkeye ürün gönderiyoruz. Piyasanın nabzını tutarak en kaliteyi filtreyi üretmeye çalışıyoruz. Misyonumuz, müşteri beklentilerini ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlayıp doğru şekilde filtre akşını gerçekleştirmektir. Otomotiv filtreleri üretimi alanında ağır vasıta, yağ yakıt ve polen gruplarında endüstriyel özel filtrelerin de AR-GE çalışmasını yapıp üretime alan bir firmayız."

Marhan, "Burada üretilen filtreler ünlü araba markalarının motorlarında ve ağır sanayi sektöründe kullanılıyor. Aynı zamanda istihdamı büyük oranda artırarak Bitlis bölgesinde filtrele ihtiyacını karşılıyoruz." dedi.