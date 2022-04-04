Bitlis'te üniversite öğrencileri boş zamanlarını kurslarda değerlendiriyor

TATVAN, BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde üniversite öğrencileri, kaldıkları yurtlarda açılan kurslarda boş zamanlarını değerlendiriyor.

Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor Bakanlıkları iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında ilçedeki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci Yurdu'nda amigurumi, örgü ve geri dönüşüm kursu açıldı.

Kurslara katılan öğrenciler, usta öğreticilerden aldıkları eğitimle şapka, bere ve amigurumi bebek örmeye başladı.

Yurt Müdür Vekili Amine Güneri Kuşçuoğlu, Halk Eğitimi Merkezinin desteğiyle yurttaki öğrencilerin meslek sahibi olabilecekleri amigurumi, örgü, sabun ve geri dönüşüm kurslarını açtıklarını belirtti.

Öğrencilerin dışarıya çıkmadan kendilerini evlerinde hissedebilecekleri şekilde kurslara katılmalarını sağlamayı amaçladıklarını aktaran Kuşçuoğlu, "Kursu ayaklarına getirdik, çok iyi oldu ve katılım iyi. Kurs sonunda belgelerini alacaklar ve bunu geliştirerek meslek sahibi olabilirler." dedi.

Haziran ayında sergi açmayı ve köy okullarını ziyaret etmeyi planladıklarını söyleyen Kuşçuoğlu, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz buradaki kursta hazırladıkları ürünleri satışa sunarak gelir elde edebilirler. Hazırlanan el emeği göz nuru ürünleri öncelikle açacağımız sergide ziyaretçilerin beğenisine sunacağız. Aynı zamanda köylerdeki minikler için hazırlanacak şapka, bere ve diğer ürünleri de köy okulundaki öğrencilere dağıtacağız."

Usta öğretici Vesile Kılıç da kursta oyuncak örgü bebek, sabun işleme, örgü bere ve şapka ile benzer ürünler yaptıklarını belirterek, "Amaç, kursiyerlerin el becerilerini geliştirmek, boş zamanlarını iyi değerlendirmek ve meslek sahibi olabilmelerini sağlamaktır. Kurs sonunda tüm kursiyerlere Halk Eğitim Merkezi onaylı belge verilecek." ifadelerini kullandı.