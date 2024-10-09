Bitlis'te Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
Bitlis'in Hizan ilçesinde kontrolden çıkan bir traktör devrildi. Traktörün altında kalan sürücü Eyüp Yalçın, olay yerinde hayatını kaybetti.
Bitlis'in Hizan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, il merkezine bağlı Yolalan beldesinden Hizan'ın Çökekyazı köyüne giden Eyüp Yalçın yönetimindeki traktör kontrolden çıkararak devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kaza yerine, 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Devrilen traktörün altında kalan sürücü Yalçın, olay yerinde hayatını kaybetti.