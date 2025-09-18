Bitlis'te Trafik ve Asayiş Denetimi Yapıldı
Hizan ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde sürücülerin evrakları kontrol edildi ve trafik kurallarına uyup uymadıkları denetlendi. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.
Bitlis'in Hizan ilçesinde polis ekiplerince trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince farklı noktalarda yapılan uygulamada, sürücülerin evrakları kontrol edildi, emniyet kemeri, hız ve diğer trafik kurallarına uyulup uyulmadığı denetlendi.
Kimlik sorgulamalarının yapıldığı denetimlerde kurallara uymadıkları tespit edilen bazı sürücülere cezai işlem uygulandı.
Kaynak: AA / Orhan Alca - Güncel