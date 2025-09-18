Haberler

Bitlis'te Trafik ve Asayiş Denetimi Yapıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hizan ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde sürücülerin evrakları kontrol edildi ve trafik kurallarına uyup uymadıkları denetlendi. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde polis ekiplerince trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince farklı noktalarda yapılan uygulamada, sürücülerin evrakları kontrol edildi, emniyet kemeri, hız ve diğer trafik kurallarına uyulup uyulmadığı denetlendi.

Kimlik sorgulamalarının yapıldığı denetimlerde kurallara uymadıkları tespit edilen bazı sürücülere cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Orhan Alca - Güncel
Rektörün paylaşımı ortalığı karıştırdı! Tepki yağınca 'Yanlış anlaşıldım' dedi

Rektörün paylaşımı ortalığı karıştırdı! Tepki yağınca geri adım attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli askerlerin katliam itirafları: Öldürdüğüm herkesi tekrar görüyorum

Bir askerin katliam itirafları: Öldürdüğüm herkesi tekrar görüyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.