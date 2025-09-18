Bitlis'te Trafik ve Asayiş Denetimi Yapıldı

Bitlis'in Hizan ilçesinde polis ekiplerince trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince farklı noktalarda yapılan uygulamada, sürücülerin evrakları kontrol edildi, emniyet kemeri, hız ve diğer trafik kurallarına uyulup uyulmadığı denetlendi.

Kimlik sorgulamalarının yapıldığı denetimlerde kurallara uymadıkları tespit edilen bazı sürücülere cezai işlem uygulandı.