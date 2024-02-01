Üye Girişi
Haberler

Bitlis'te trafik polisleri yolcu otobüslerinde uygulama yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Bitlis'te trafik polisleri, kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde uygulama yaptı. Uygulamada yolculara meydana gelen trafik kazaları hatırlatılıp, alınacak önlemlerle ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu.

BİTLİS'te trafik polisleri, kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde uygulama yaptı. Uygulamada yolculara meydana gelen trafik kazaları hatırlatılıp, alınacak önlemlerle ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüslerinde uygulama yaptı. Ekipler, sürücülerin belgelerini ve kaç saat yolculuk yaptığına, otobüslerin belirlenen şartlara uygun olup olmadığını kontrol etti. Otobüse binen polis memuru yolculara seslenerek, 'Otobüslerin karışmış olduğu kazalarda ölüm ve yaralanmaların büyük çoğunluğunun, otobüsteki yolcuların emniyet kemeri takmamalarından kaynaklanıyor. Araç içerisinde savrulması ve devrilen otobüsün altına kalması gibi kazalar meydana gelmektedir. Lütfen bundan sonra yapacağınız tüm yolculuklarda can güvenliğiniz için emniyet kemerlerinizi takınız.dedi.2 gündür süren uygulamada 55 araç sürücüsü ve 350 yolcuya bilgilendirme yapıldığı belirtildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Trafik Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title