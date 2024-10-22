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Bitlis'te Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Bitlis'te otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 50 yaşındaki Maşallah Yalçın, hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Tatvan'dan Bitlis'e giden Ahmet Çıyar'ın kontrolündeki otomobilin kaldırımda yürüyen Yalçın'a çarpması sonucu meydana geldi.

Bitlis'te otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tatvan'dan Bitlis'e gelen Ahmet Çıyar (35) yönetimindeki 13 AAR 408 plakalı otomobil, Beşminare Mahallesi Ahmet Eren Bulvarı'nda kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Maşallah Yalçın'a (50) çarptıktan sonra şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Yalçın, kaldırıldığı Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobilde sıkışan Çıyar da AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel

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